В Казахстане пройдет международный турнир Almaty Challenger

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 1-6 октября в Алматы пройдет престижный международный турнир серии ATP Almaty Challenger с призовым фондом $50 000, передает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

В турнире «Almaty Challenger» примут участие около 100 теннисистов из 30 стран мира, среди которых - спортсмены из ТОП-100 мирового рейтинга. На турнире выступят члены Национальной сборной Казахстана Александр Бублик, Александр Недовесов, Тимур Хабибуллин, Сагадат Аяп и Денис Евсеев. Директор турнира - Дмитрий Савчук.



Также 2 октября состоится мастер-класс для детей с участием Национальной сборной РК.



Мероприятие состоится в Теннисном центре «Эйс», в микрорайоне «Мамыр-1».