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В Казахстане пройдет международный турнир Almaty Challenger
1 Октября 2018 12:35 195
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 1-6 октября в Алматы пройдет престижный международный турнир серии ATP Almaty Challenger с призовым фондом $50 000, передает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.
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В турнире «Almaty Challenger» примут участие около 100 теннисистов из 30 стран мира, среди которых - спортсмены из ТОП-100 мирового рейтинга. На турнире выступят члены Национальной сборной Казахстана Александр Бублик, Александр Недовесов, Тимур Хабибуллин, Сагадат Аяп и Денис Евсеев. Директор турнира - Дмитрий Савчук.
Также 2 октября состоится мастер-класс для детей с участием Национальной сборной РК.
Мероприятие состоится в Теннисном центре «Эйс», в микрорайоне «Мамыр-1».
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