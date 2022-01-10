БРЮССЕЛЬ-СОФИЯ. КАЗИНФОРМ – Действия вооруженных группировок в Казахстане, использовавших общественное недовольство, были направлены на провоцирование хаоса, беспорядков, насилия и дестабилизации в стране. Такое мнение зарубежным СМИ выразил председатель партии «МИР» (Нравственность, Инициатива, Патриотизм) Симеон Славчев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Из действий злоумышленников видно, что они не имеют ничего общего с протестующими жителями Мангистауской области, которые вышли на мирные демонстрации против новых высоких розничных цен на сжиженный газ в Казахстане. Более того, помимо мирных протестов, после вмешательства Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, который приказал и немедленно скорректировал цены на сжиженный газ в Казахстане, протестующие выступили с официальной позицией прекратить протест, потому что их требования были выполнены. То есть необходимо проводить четкое различие между мирными демонстрантами, остановившими свой протест, и нападавшими, которые в настоящее время бушуют и разрушают Казахстан», - сказал Симеон Славчев.

Лидер болгарской партии «МИР» высоко оценивает решительные действия Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по сохранению общественного спокойствия в Республике Казахстан.

«Выражаю глубокую убежденность в том, что Президент Республики Казахстан, который также занял пост Председателя Совета Безопасности, сделает все возможное и необходимое для обеспечения процветания страны и улучшения жизни простых людей в дружественной атмосфере», - сказал Симеон Славчев.

По словам С. Славчева, действия, предпринятые Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, показывают, что он хорошо осознает особо опасный характер беспорядков, происходящих на фоне событий в Афганистане, деятельности международных террористических организаций и возможность потенциального взрыва межнациональных отношений в многонациональном Казахстане.

«Действия Президента К. Токаева ясно показывают, что он на стороне граждан Казахстана и что он будет бороться всеми законными средствами, чтобы гарантировать права и интересы всех представителей многоэтнического и многоконфессионального казахстанского народа, а также безопасность жителей иностранных граждан, в том числе дипломатического корпуса и журналистов. Своими действиями Президент К. Токаев еще раз доказал, что Республика Казахстан соблюдает международные нормы по соблюдению и обеспечению прав граждан», - сказал лидер партии« МИР» Симеон Славчев.

Отметим, что в качестве муниципального советника г. София Симеон Славчев был инициатором создания одной из улиц столицы Болгарии, носящей название столицы Казахстана - Астаны. С. Славчев на протяжении многих лет работал над укреплением дружеских отношений между Болгарией и Казахстаном, а также над расширением экономического, культурного и научного сотрудничества между двумя странами и столицами.