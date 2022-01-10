В Казахстане провокаторы хотят хаоса, а не социальной справедливости – глава партии Болгарии
«Из действий злоумышленников видно, что они не имеют ничего общего с протестующими жителями Мангистауской области, которые вышли на мирные демонстрации против новых высоких розничных цен на сжиженный газ в Казахстане. Более того, помимо мирных протестов, после вмешательства Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, который приказал и немедленно скорректировал цены на сжиженный газ в Казахстане, протестующие выступили с официальной позицией прекратить протест, потому что их требования были выполнены. То есть необходимо проводить четкое различие между мирными демонстрантами, остановившими свой протест, и нападавшими, которые в настоящее время бушуют и разрушают Казахстан», - сказал Симеон Славчев.
Лидер болгарской партии «МИР» высоко оценивает решительные действия Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по сохранению общественного спокойствия в Республике Казахстан.
«Выражаю глубокую убежденность в том, что Президент Республики Казахстан, который также занял пост Председателя Совета Безопасности, сделает все возможное и необходимое для обеспечения процветания страны и улучшения жизни простых людей в дружественной атмосфере», - сказал Симеон Славчев.
По словам С. Славчева, действия, предпринятые Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, показывают, что он хорошо осознает особо опасный характер беспорядков, происходящих на фоне событий в Афганистане, деятельности международных террористических организаций и возможность потенциального взрыва межнациональных отношений в многонациональном Казахстане.
«Действия Президента К. Токаева ясно показывают, что он на стороне граждан Казахстана и что он будет бороться всеми законными средствами, чтобы гарантировать права и интересы всех представителей многоэтнического и многоконфессионального казахстанского народа, а также безопасность жителей иностранных граждан, в том числе дипломатического корпуса и журналистов. Своими действиями Президент К. Токаев еще раз доказал, что Республика Казахстан соблюдает международные нормы по соблюдению и обеспечению прав граждан», - сказал лидер партии« МИР» Симеон Славчев.
Отметим, что в качестве муниципального советника г. София Симеон Славчев был инициатором создания одной из улиц столицы Болгарии, носящей название столицы Казахстана - Астаны. С. Славчев на протяжении многих лет работал над укреплением дружеских отношений между Болгарией и Казахстаном, а также над расширением экономического, культурного и научного сотрудничества между двумя странами и столицами.