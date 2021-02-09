В Казахстане проводят исследования по накопителям электроэнергии
«В текущем году KEGOC проводит исследования по накопителям электроэнергии. По результатам исследований появится возможность определить оптимальную модель размещения накопителей в энергосистеме с учетом экономических, технических и географических факторов. Применение накопителей позволит обеспечить компенсацию колебаний генерации ВИЭ, обеспечит дополнительную регулировочную мощность в балансе мощности, особенно в часы вечернего максимума нагрузки», - сказал Бакытжан Кажиев в ходе заседания Правительства.
Также, по его словам, АО «KEGOC» провел ряд исследований по моделированию интеграции ВИЭ. Создана математическая модель ЕЭС Казахстана (Единой Энергетической Системы Казахстана) на программном комплексе Power Factory, с включением в модель планируемых к строительству ВИЭ, что позволило изучить влияние ВИЭ на пропускную способность сетей. На программном комплексе PLEXOS были смоделированы потребности энергосистемы в маневренных резервах, а также получены наиболее эффективные площадки для размещения ВИЭ с точки зрения наилучшего потенциала и технической возможности интеграции объектов ВИЭ.
«Компанией изучаются возможности системы прогнозирования генерации объектов ВИЭ. Пилотный проект по повышению качества прогнозирования с привлечением действующих объектов ВИЭ на стадии завершения. Широкое внедрение прогнозирования выработки объектами ВИЭ может снизить плановые отклонения объектов ВИЭ, обеспечить более точное планирование суточных графиков, минимизировать небалансы мощности», - пояснил Бакытжан Кажиев.
Было отмечено, что в целом со стороны KEGOC ведется постоянная и системная работа по модернизации Национальной электрической сети с целью увеличения доли ВИЭ в энергосистеме Казахстана и достижения целевых индикаторов.
Ранее сообщалось, что KEGOC ведет работу по подключению к АРЧМ энергосистем Узбекистана и Кыргызстана.