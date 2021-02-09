В Казахстане проводят исследования по накопителям электроэнергии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пилотный проект по повышению качества прогнозирования с привлечением действующих объектов ВИЭ на стадии завершения. Об этом сообщил председатель правления АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» Бакытжан Кажиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году KEGOC проводит исследования по накопителям электроэнергии. По результатам исследований появится возможность определить оптимальную модель размещения накопителей в энергосистеме с учетом экономических, технических и географических факторов. Применение накопителей позволит обеспечить компенсацию колебаний генерации ВИЭ, обеспечит дополнительную регулировочную мощность в балансе мощности, особенно в часы вечернего максимума нагрузки», - сказал Бакытжан Кажиев в ходе заседания Правительства.

Также, по его словам, АО «KEGOC» провел ряд исследований по моделированию интеграции ВИЭ. Создана математическая модель ЕЭС Казахстана (Единой Энергетической Системы Казахстана) на программном комплексе Power Factory, с включением в модель планируемых к строительству ВИЭ, что позволило изучить влияние ВИЭ на пропускную способность сетей. На программном комплексе PLEXOS были смоделированы потребности энергосистемы в маневренных резервах, а также получены наиболее эффективные площадки для размещения ВИЭ с точки зрения наилучшего потенциала и технической возможности интеграции объектов ВИЭ.

«Компанией изучаются возможности системы прогнозирования генерации объектов ВИЭ. Пилотный проект по повышению качества прогнозирования с привлечением действующих объектов ВИЭ на стадии завершения. Широкое внедрение прогнозирования выработки объектами ВИЭ может снизить плановые отклонения объектов ВИЭ, обеспечить более точное планирование суточных графиков, минимизировать небалансы мощности», - пояснил Бакытжан Кажиев.

Было отмечено, что в целом со стороны KEGOC ведется постоянная и системная работа по модернизации Национальной электрической сети с целью увеличения доли ВИЭ в энергосистеме Казахстана и достижения целевых индикаторов.

Ранее сообщалось, что KEGOC ведет работу по подключению к АРЧМ энергосистем Узбекистана и Кыргызстана.