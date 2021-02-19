В Казахстане проводят автоматизацию всех стадий уголовного процесса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько уголовных дел расследуется в электронном формате сообщили в Генеральной прокуратуре РК, передает корреспондент МИА «Казинфрм».

«В рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан» в 2015 году Генеральной прокуратурой в органах уголовного преследования внедрена информационная система «Единый реестр досудебных расследований», благодаря которой была полностью автоматизирована стадия регистрации уголовных дел. Органам уголовного преследования предоставлена возможность самостоятельной регистрации уголовных правонарушений в ЕРДР», - отметил заместитель Генпрокурора РК Марат Ахметжанов в ходе презентация цифровых проектов Комитета по правовой статистике и специальным учетам ведомства.

Было отмечено, что наряду с этим, Верховный суд в 2016 году внедрил ведомственную централизованную информационно-аналитическую систему судебных органов «Торелик», которая автоматизировала стадию судебного рассмотрения дел.

Проведённая интеграция указанных систем стала толчком к последующей масштабной автоматизации оставшихся стадий уголовного процесса, от регистрации уголовного правонарушения до вынесения приговора суда. Для этого, тестируется процесс интеграции баз данных КУИС МВД и Комитета.

В 2017 году Генеральной прокуратурой на базе ИС «ЕРДР» был разработан модуль «Электронное уголовное дело», что позволило с 1 января 2018 года проводить расследование уголовных дел в электронном формате.

По итогам 2020 года, в Информационной системе «Единый реестр досудебных расследований» зарегистрировано 162 783 уголовных правонарушения, из них в электронном формате расследовались уголовные дела по 73 546 правонарушениям, что составляет 45,1%, или практически каждое второе.

В Генеральной прокуратуре поясняют, что указанные показатели удалось достичь во многом благодаря мерам, принятым по оснащению оргтехникой органов уголовного преследования (679 компьютерами, 297 мониторами, 355 графическими планшетами, 346 устройствами сканирования и печати, 323 считывателями отпечатков пальцев), что способствовало активизации перехода на цифровой формат расследования.