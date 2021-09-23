В Казахстане проводится общественный мониторинг качества оказания госуслуг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках государственного социального заказа Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы в текущем году благотворительным фондом «Зор Рух» проводится общественный мониторинг качества оказания государственных услуг. Об этом передает МИА «Казинформ».

Цель проекта - определение уровня удовлетворенности услугополучателей качеством, доступностью и процедурами оказания госуслуг услугодателями, а также выявление проблемных вопросов при оказании государственных услуг в 2021 году.

В рамках проекта планируется охватить не менее 12 000 услугополучателей, проживающих во всех регионах страны. Мнения, интересы, предложения и предпочтения населения в отношении качества и доступности 75 госуслуг, оказываемых всеми государственными органами и ЦОНами будут проанализированы и зафиксированы. Анализу будут подлежать наиболее массовые, проблемные (забюрократизированные, коррумпированные, с нарушением сроков, поступающих жалоб и т. д.) и социально-значимые государственные услуги.

После определения административных барьеров и изучения уровня доверия услугодателям при получении сервиса от госорганов, будут выявлены наиболее уязвимые моменты. В процессе отслеживания планируется изучить уровень социальной напряженности при получении госуслуг, определить уровень информированности населения по получению конкретного сервиса от государства.

По результатам общественного мониторинга будут выработаны конкретные рекомендации для улучшения процедур предоставления государственных услуг, в том числе по их упрощению, оптимизации, а также автоматизации бизнес-процессов их предоставления и классификации.

В текущем году общественный мониторинг также проходит в онлайн формате. Так, услугополучателям будет направлена индивидуальная SMS рассылка, с предложением пройти онлайн - анкету, с приложением ссылки на специализированную платформу опросов. Не прошедшие онлайн - анкетирование, в сроки, указанные в SMS рассылке, смогут принять участие посредством телефонного опроса.

Казахстанцы, желающие внести свой вклад в повышение качества предоставления государственных услуг, могут принять участие в онлайн – анкетировании, связавшись по номеру +7 700 000 08 56.