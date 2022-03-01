В Казахстане провели ревизию требований в сфере регулирования бизнеса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 40% требований не соответствуют новым подходам в регуляторной политике в сфере бизнеса. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На сегодня Министерством совместно с бизнес-омбудсменом и НПП «Атамекен» проведена работа по обследованию регуляторных актов в данных сферах. Следует отметить, что в 2021 году предварительно рассмотрено 424 правовых акта, установлено около 17 558 требований, из которых более 40% не соответствуют новым подходам», - сказал Алибек Куантыров.
Министр добавил, что работа в данном направлении находится на контроле.
«Между тем, следует отметить, что в соответствии с Законом Реестр формируется и ведется на базе ИПС «Әділет». Работа по формированию и техническому сопровождению работы Реестра требует финансирования. Министерством в ноябре 2021 года внесена соответствующая заявка в Министерство финансов. Также, требует финансирования работа отраслевых экспертов по анализу и пересмотру регуляторных актов», - добавил Алибек Куантыров.
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