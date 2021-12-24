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В Казахстане провели анализ вопросов захоронения и содержания кладбищ

24 Декабря 2021 17:16
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В Казахстане провели анализ вопросов захоронения и содержания кладбищ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр страны Аскар Мамин ответил на депутатский запрос касательно проблем захоронения и содержания кладбищ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проведенный анализ показал, что значительная часть вопросов захоронения и содержания кладбищ урегулирована действующими законодательными и подзаконными актами. В целях восполнения пробелов и усиления полномочий местных исполнительных органов в данной сфере, в 2019 году в Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» (далее – Закон) внесены дополнения, наделяющие акиматы и маслихаты компетенцией по разработке и утверждению правил погребения и организации дела по уходу за могилами в соответствии с типовыми правилами», - написал Аскар Мамин в своем ответе.

По его словам, приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 мая 2019 года № 48 утверждены типовые правила погребения и организации дела по уходу за могилами (далее – типовые правила).

Премьер уточнил, что во всех 17 регионах на основе типовых правил разработаны и утверждены территориальные правила погребения и организации дела по уходу за могилами (далее – территориальные правила). Также при разработке территориальных правил каждым регионом учитывались особенности территории населенных пунктов, их застройки, сохранения объектов историко-культурного наследия, религиозного назначения и природного ландшафта.

«Помимо этого, в текущем году в Закон внесены поправки по наделению акимов городов, районов, сельских округов компетенцией по ведению учета и регистрации земельных участков, предназначенных под могилы, а также наделению акиматов городов и районов компетенцией по обеспечению свода данных (сведений) учета и регистрации земельных участков, предназначенных под могилы, и контроля за соблюдением условий договора об организации дела по погребению», - заключил глава Правительства.

На сегодня регионами проводится работа по усовершенствованию соответствующих территориальных правил следующими нормами:

- акимы городов, районов, сельских округов ведут учет и регистрацию земельных участков, предназначенных под могилы на основании журналов учета;

- акиматы городов и районов: организуют свод данных (сведений) учета и регистрацию земельных участков, предназначенных под могилы; осуществляют контроль за соблюдением условий договора об организации дела по погребению, заключаемого между местным исполнительным органом и субъектом предпринимательства; на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа размещают актуальную информацию по занятым и свободным участкам кладбища;

- захоронение производится на территории кладбища после предъявления свидетельства о смерти администрации кладбища, выданного регистрирующим органом и регистрируется в журнале учета, который ведется администрацией кладбища;

- перезахоронение останков на действующих и закрытых кладбищах не допускается, кроме случаев преждевременной ликвидации кладбища или его участка и при перевозке останков из отдельных могил для перезахоронения по Республике Казахстан или за ее пределами.

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#Правительство РК   #Общество   #Аскар Мамин  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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