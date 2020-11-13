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В Казахстане проведут ревизию требований к ведению бизнеса

13 Ноября 2020 14:50
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В Казахстане проведут ревизию требований к ведению бизнеса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительство и НПП «Атамекен» проведут ревизию законодательных актов на предмет выявления издержек для бизнеса, оптимизации разрешительных процедур субъектов естественных монополий и предоставления излишней отчетности госорганам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В части ревизии данная работа будет проведена Правительством и НПП «Атамекен» в рамках исполнения пункта 29 ОНП-2020 (срок – июль, декабрь 2021 года). В частности, в течение 2021 года планируется разработать новую нормативную правовую базу, направленную на кардинальное изменение государственного регулирования деятельности бизнеса – «регулирование с чистого листа», провести ревизию требований к ведению бизнеса, отчетности, разрешительных документов, реформу госконтроля проверок», - написал в своем ответе на депутатский запрос первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов.

По его словам, ревизию предполагается начать с наиболее коррупциогенных сфер – архитектурно-строительной деятельности, санитарно-эпидемиологического надзора, ветеринарии, сертификации.

Он также напомнил, что в целях минимизации коррупционных рисков в деятельности субъектов квазигосударственного сектора 6 октября 2020 года в Закон «О противодействии коррупции» введена норма о создании в их структуре подразделений, исполняющих функции антикоррупционных комплаенс-служб.

«Основной задачей данных подразделений является обеспечение соблюдения соответствующей организацией и ее работниками законодательства о противодействии коррупции (поправки в п.3 ст.16 Закона). Также введена норма, позволяющая создавать аналогичные комплаенсслужбы субъектам предпринимательства, не являющимся субъектами квазигосударственного сектора (не является обязательной)», - заключил зампремьера.


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#Правительство РК   #Малый бизнес  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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