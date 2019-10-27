В Казахстане проведут Национальную перепись с использованием новых IT-технологий

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О предстоящей Национальной переписи населения Республики Казахстан 2020 года рассказали в департаменте статистики Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя руководителя департамента статистики Жамбылской области Комитета по статистике МНЭ РК Инги Шевцовой, решение о проведении очередной переписи населения в государствах–участниках СНГ принято по рекомендации Всемирной программы переписей населения и жилищного фонда. Определен срок проведения переписи с 1 по 30 октября 2020 года. Приказом министра национальной экономики Республики Казахстан создана специальная комиссия для решения организационных и инструктивных вопросов по подготовке и проведению национальной переписи населения. В Жамбылской области будет работать утвержденная облакиматом комиссия по содействию проведения национальной переписи населения.

«Для чего же нужна перепись населения? Это специально организованное статистическое наблюдение. Сюда входит сбор, обработка и обобщение полученных данных, характеризующих респондентов по состоянию на определенный момент времени. Это формирование системы статистических показателей и их анализ, оценка и распространение агрегированных (обезличенных сводных) данных о населении». – рассказала И.Шевцова.

По мнению спикера, итоги переписи населения отразят экономические, демографические и социальные изменения в стране за минувшие десять лет. «Отслеживаются изменения в структуре численности населения городской и сельской местности. А также в региональном разрезе - по полу и возрасту, брачному состоянию, национальному составу, гражданству, вероисповеданию, образовательному уровню, владения языками, числу и размеру домохозяйств и семей, жилищным условиям и по другим качественным и количественным признакам».

Результаты переписи необходимы для разработки государственных программ по улучшению положения домашних хозяйств, брачно-семейных отношений, улучшению жизни людей с ограниченными возможностями, жилищных условий населения, а также для принятия решений по вопросам образования, занятости, рождаемости и миграции, отметила Инга Шевцова.

«Предстоящую перепись планируется провести двумя методами с использованием современных информационных технологий - с использованием сети интернет и портативных вычислительных устройств (планшетов), - пояснила заместитель руководителя департамента статистики Жамбылской области. - Метод проведения переписи с использованием новых IT-технологий планируется проводить впервые в нашей стране. При интернет-опросе граждане смогут самостоятельно заполнить электронные переписные листы на себя и членов своей семьи на специализированном сайте. Второй метод предполагает сплошной обход оставшихся граждан для сбора сведений переписным персоналом. Сбор информации будет осуществляться через ввод в электронные переписные листы посредством планшетов переписным персоналом».

По словам спикера, интернет-опрос начнется с момента старта переписи и продолжится 15 дней. Вход в интернет-опрос будет осуществляться через веб-сайт www.sanaq.gov.kz. Регистрацию респондента планируется осуществить через ввод ИИН, номера удостоверения, номера мобильного телефона, электронной почты, кода и пароля подтверждения. После ввода номера телефона респондент получит SMS-сообщение с кодом подтверждения на указанный номер мобильного телефона, либо на электронную почту.

Как рассказала заместитель руководителя департамента статистики Жамбылской области, Национальная перепись населения в 2020 году будет состоять из двух этапов.

«На первом этапе, с 1 по 30 июня, проходит переписное районирование – обход жилых домов по уточнению проживающего населения для районирования. Все полученные данные загружаются в АРМ «Районирование», где после формируются инструкторские и счетные участки. На основании полученных списков сельских населенных пунктов, актуализированных электронных списков жилищ, зданий и нежилых помещений и уточненных карт районов, схематических планов сельской местности и списков учреждений производится переписное районирование.

На втором этапе - с 1 по 30 октября – пройдет основная перепись населения, которая, в свою очередь, делится на интернет-опрос и сплошной опрос», - пояснила Инга Шевцова.

Если респонденты не прошли перепись населения в онлайн-режиме, то интервьюер обязан их переписать. Для проверки собранных сведений проводится контрольный обход опрошенного населения, уточнила она.

«На данный момент акимат области проводит работу по изготовлению электронной карты всех населенных пунктов нашей области, которая необходима для проведения переписи, а именно – районирования. Согласно плану мероприятий по проведению Национальной переписи населения РК в 2020 году, в настоящее время проводятся работы по уточнению перечня и границ административно-территориальных единиц, упорядочению названия улиц, нумерации кварталов, домов и квартир», - резюмировала заместитель руководителя департамента статистики Жамбылской области Комитета по статистике МНЭ РК Инга Шевцова.