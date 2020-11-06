В Казахстане проведены республиканские штабные тренировки «Қыс-2020»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения республиканских штабных тренировок «Қыс-2020» отработаны мероприятия по приведению органов управления и сил территориальных подразделений МЧС к ликвидации ЧС природного и техногенного характера в условиях зимнего периода. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Для обеспечения готовности органов управления и сил территориальных подразделений МЧС к выполнению функциональных задач по ликвидации ЧС в зимний период, введен режим повышенной готовности.

До органов управления департаментов по чрезвычайным ситуациям, воинских частей гражданской обороны МЧС доведены сигналы «Дабыл-1001» и «Боран-2002» - приведение сил и средств в готовность и практическое применение Плана действий по ликвидации ЧС .

В ситуационном зале ЦУКС МЧС развернут республиканский оперативный штаб по ликвидации ЧС, которым проведена работа по оценке сложившейся ситуации, принятию решении на ликвидацию ЧС и определению задач подчиненным силам.

По итогам учений определена полная готовность сил и средств территориальных подразделений МЧС к чрезвычайным ситуациям в условиях зимнего периода.

Кроме того, под председательством первого вице-министра по ЧС – заместителя руководителя учения Кульшимбаева И.Д. проведено совещание в режиме видеоконференцсвязи с местными исполнительными органами регионов страны. На совещании заслушаны заместители акимов о готовности к зимнему периоду.