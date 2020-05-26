В Казахстане проведено 662 тысячи тестов на коронавирус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С середины марта по всей стране было проведено 662 тысячи тестов на выявлние коронавирусной инфекции. Об этом в прямом эфире на странице Министерства здравоохранения РК в Facebook в рубрике «Минздрав сообщает» рассказала главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одному человеку может быть проведено несколько тестов. На сегодня по стране с середины марта было проведено 662 тысячи тестов. При этом зарегистрировано 8969 больных коронавирусом. Есть три группы населения, которые могут быть протестированы. Это, в первую очередь, лица, связанные с больными либо с подозрением на коронавирусную инфекцию. Мы можем протестировать человека, у которого подозревается COVID-19, но его результат может быть отрицательным. Однако так как на него потрачена тест-система, естественно, она будет считаться. Контактных тоже тестируем по нашей тактике. То есть, получается, что на несколько человек уходит несколько тестов. Таким образом, количество тестов не может совпадать с количеством больных, потому что мы проводим профтестирование, увеличиваем контингент тестируемых», - пояснила главный санитарный врач РК.

Айжан Есмагамбетова рассказала о том, что в регионах планируется открыть новые лаборатории.

«В сутки максимальный показатель доходит до 23 тысяч тестов. Если вначале количество тестов не доходило до тысячи, то постепенно за 2,5 месяца, с учетом увеличения лабораторий, мы довели количество тестов до этой цифры. На сегодня функционируют 54 лаборатории. В регионах еще планируем открывать», - отметила Айжан Есмагамбетова.