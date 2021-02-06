05:00, 06 Февраль 2021 | GMT +6
В Казахстане проведена сложнейшая операция по пластике пищевода у 3-х летнего ребенка
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Научном центре педиатрии и детской хирургии 3-х летнему ребенку с диагнозом атрезия пищевода – это врожденный порок развития желудочно-кишечного тракта была проведена уникальная операция по пластике пищевода. Ранее мальчик не мог самостоятельно есть и получал кормление через специальную трубку в желудке, передает МИА «Казинформ».
Как сообщили в научном центре, уникальность данной операции заключается в том, что пищевод, который был не проходим с самого рождения, был замещен желудком. Операция длилась в течение 5 часов, при которой желудок был проведен через грудную клетку и соединен с остатком пищевода на шее. Теперь функцию пищевода будет осуществлять часть желудка, и ребенок может самостоятельно питаться через рот.
Операция была проведена успешно заведующим отделением хирургии, доктором медицинских наук Ахпаровым Нурлан Нуркиновичем, который имеет большой опыт по хирургической коррекции врожденных пороков пищеварительного тракта.
На сегодня состояние ребенка улучшилось, мальчик переведен из реанимации в отделение, кушает самостоятельно.
Ежегодно в НЦПДХ оперируется по поводу врожденных пороков органов пищеварения более 300 детей из различных регионов. Операции по замене пищевода, без привлечения иностранных специалистов, проводятся в Казахстане только в НЦПДХ, в среднем за год делается 6-7 таких операций с применением различных методик.
Причинами развития врожденных пороков у детей являются различные факторы, которые влияют на развития плода в период закладки органов. Поэтому основной профилактикой является сохранение здоровья матерей, своевременная постановка беременных на учет и регулярное динамическое наблюдение за состоянием их здоровья.
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