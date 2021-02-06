В Казахстане проведена сложнейшая операция по пластике пищевода у 3-х летнего ребенка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Научном центре педиатрии и детской хирургии 3-х летнему ребенку с диагнозом атрезия пищевода – это врожденный порок развития желудочно-кишечного тракта была проведена уникальная операция по пластике пищевода. Ранее мальчик не мог самостоятельно есть и получал кормление через специальную трубку в желудке, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в научном центре, уникальность данной операции заключается в том, что пищевод, который был не проходим с самого рождения, был замещен желудком. Операция длилась в течение 5 часов, при которой желудок был проведен через грудную клетку и соединен с остатком пищевода на шее. Теперь функцию пищевода будет осуществлять часть желудка, и ребенок может самостоятельно питаться через рот.