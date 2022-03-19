В Казахстане проведена ревизия неиспользуемых месторождений
«В 2021 году проведены три электронных аукциона по 37 участкам недр, по итогам, которых заключено 22 контракта на недропользование. Общая сумма подписного бонуса, поступившего в бюджет, составила 11,2 млрд тенге, инвестиции составляют 188,7 млн долларов США», - сказал Болат Акчулаков.
Также, по словам министра, заключено три контракта по итогам прямых переговоров с участием национальных компаний.
Общая сумма подписного бонуса, поступившего в бюджет, составила 610 млн тенге, инвестиций в геологоразведку составляют 72,45 млн долларов США.
«В рамках поручения Президента, данного на встрече с представителями крупного казахстанского бизнеса 21 января 2022 года, Министерством проведена ревизия неиспользуемых месторождений», - сообщил Болат Акчулаков.
Было отмечено, что по результатам работ, установлено, что на сегодня имеются 27 контрактов (Разведочные – 14, Разведка и Добыча – 9, Добычные – 4), по которым не выполняются обязательства.
Министерством прекращено действие по трем контрактам, по остальным 24 контрактам, направлены уведомления о нарушении контрактных обязательств со сроками устранения от одного до трех месяцев.