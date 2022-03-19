В Казахстане проведена ревизия неиспользуемых месторождений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством энергетики проведена ревизия неиспользуемых месторождений. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году проведены три электронных аукциона по 37 участкам недр, по итогам, которых заключено 22 контракта на недропользование. Общая сумма подписного бонуса, поступившего в бюджет, составила 11,2 млрд тенге, инвестиции составляют 188,7 млн долларов США», - сказал Болат Акчулаков.

Также, по словам министра, заключено три контракта по итогам прямых переговоров с участием национальных компаний.

Общая сумма подписного бонуса, поступившего в бюджет, составила 610 млн тенге, инвестиций в геологоразведку составляют 72,45 млн долларов США.

«В рамках поручения Президента, данного на встрече с представителями крупного казахстанского бизнеса 21 января 2022 года, Министерством проведена ревизия неиспользуемых месторождений», - сообщил Болат Акчулаков.

Было отмечено, что по результатам работ, установлено, что на сегодня имеются 27 контрактов (Разведочные – 14, Разведка и Добыча – 9, Добычные – 4), по которым не выполняются обязательства.

Министерством прекращено действие по трем контрактам, по остальным 24 контрактам, направлены уведомления о нарушении контрактных обязательств со сроками устранения от одного до трех месяцев.



