В Казахстане проведена первая сделка купли-продажи недвижимости по новому механизму

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальным Банком в целях реализации поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева о переводе крупных сделок на безналичный расчет совместно с заинтересованными государственными органами и банками внедрен новый механизм безналичной оплаты сделок с недвижимостью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Механизм предусматривает совершение сделок с недвижимостью единым сервисом путем автоматизации обмена информацией между банком, нотариусом и регистрирующим органом – НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Для этого созданы необходимые правовые и технические условия, проведена интеграция между банковской информационной системой и Единой нотариальной информационной системой для электронного взаимодействия.

«Проведение сделки с недвижимостью в безналичной форме является дополнительной опцией и предоставляется на добровольной основе. Для безналичной оплаты сделки физические лица могут открыть в банке эскроу-счет или воспользоваться депозитом нотариуса. Нотариус или банк (третья сторона) выступают гарантами совершения оплаты между сторонами сделки. Деньги становятся доступны продавцу недвижимости (жилья) сразу после получения подтверждения от регистрирующего органа о завершении сделки», - сказал заместитель Председателя Национального Банка Казахстана Есжан Биртанов.

По словам Е.Биртанова, новый механизм позволит сделать процесс заключения сделки быстрым и удобным, повысит уровень цифровизации услуг в стране.

Кроме того, данный подход значительно повышает безопасность расчетов по крупным операциям, снижает риски мошенничества или утери денег при наличной оплате на рынке недвижимости. Расширение безналичных расчетов в сегменте недвижимости отвечает задачам государства по снижению теневой экономики, а также позволяет банкам повысить удовлетворенность клиентов новыми сервисами.

27 августа 2020 года в Нур-Султане была успешно проведена первая сделка купли-продажи недвижимости с безналичным расчетом с использованием депозита нотариуса. Пилотным банком выступил АО ДБ «Альфа Банк». В настоящее время другие банки также могут присоединиться к данному проекту.