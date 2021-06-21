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    12:06, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    В Казахстане проведена индексация пенсий и пособий на 10–12% – Правительство

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Работникам каких сфер и насколько повышена заработная плата, рассказал премьер-министр РК Аскар Мамин на совместном заседании палат парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проведена индексация размеров пенсий и государственных пособий на 10–12%. Обеспечено повышение оплаты труда учителям на 25%, медицинским работникам, а также сотрудникам культуры и архивного дела – на 50%, сотрудникам правоохранительных и специальных служб – от 30 до 70%», – сказал Аскар Мамин.

    Глава Кабмина также отметил, что в целях противодействия пандемии, оперативно реализованы комплексные меры по масштабной модернизации системы здравоохранения.

    «Для оказания своевременной медицинской помощи в городах построены 16 инфекционных больниц и 63 амбулаторно-поликлинические организации, реконструировано 3 инфекционных стационара. В целях повышения доступности медицинской помощи, в отдаленных сельских населенных пунктах дополнительно закуплено 100 передвижных медицинских комплексов. Таким образом, с учетом действующих, их общее количество составило 149 штук, а оснащенность составляет 100%. Охвачено более 2 млн жителей села», – добавил Аскар Мамин.

    Было отмечено, что для автопарка службы скорой медицинской помощи приобретено 1 167 единиц автотранспорта. Внедрена мобильная медицина. Количество мобильных бригад достигло 3,7 тыс., оказано более 750 тыс. медицинских услуг.

    Отметим, сегодня на совместном заседании палат Парламента РК были заслушаны отчеты Правительства и Счётного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год.
    Теги:
    Правительство Правительство РК Главная Общество Экономика
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