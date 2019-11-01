В Казахстане проложат 20 тысяч км волоконно-оптических линий связи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках проекта по оснащению сел скоростным Интернетом по территории Казахстана будет проложено 20 тысяч километров линий связи. Это равноценно половине окружности земного шара, или расстоянию от Нур-Султана до Нью-Йорка и обратно. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

По итогам первого полугодия волоконно-оптические линии связи уже провели в 83 села. В их числе село Кальпе Алматинской области, село Парыгино Восточно-Казахстанской области, село Кейден Кызылординской области и др. До конца года аналогичная работа завершится в 685 отдаленных аулах, где к высокоскоростному Интернету будут подключены школы, больницы и акиматы.

По словам, заместителя председателя Комитета телекоммуникаций Зульфии Худайбергеновой, до конца 2020 года в рамках проекта волоконно-оптические линии будут проведены к 1 250 отдаленным селам.

«Это исторически важный для страны проект. Благодаря ему 20 тысяч километров оптических линий связи будет проведено до казахстанских сел. Это также даст возможность операторам сотовой связи устанавливать свои базовые станции и предоставлять услуги связи 3G и 4G в близлежащих селах», - пояснила З. Худайбергенова.

Напомним, проект по обеспечению отдаленных сел скоростным Интернетом через оптико-волоконные линии связи реализуется по принципу ГЧП компаниями «Казахтелеком» и «Транстелеком» за счет собственных средств. В свою очередь государство гарантирует им закуп телекоммуникационных услуг для акиматов, школ и больниц на протяжении 14 лет.

Отметим, что уже в 2020 году планируется запуск второго проекта, задача которого обеспечить широкополосный доступ к интернету через мобильные технологии LTE жителей в 3 143 сельских населенных пунктах.