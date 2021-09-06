В Казахстане происходят кардинальные изменения в правоохранительной сфере – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева приоритетной целью является социально-экономическое развития страны. Об этом заявил заместитель начальника Карагандинской академии МВД РК Олжас Сейтжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«1 сентября 2021 года в очередном ежегодном Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» Президентом Республики Касым-Жомартом Токаевым были озвучены ряд ключевых проблем, стоящих перед страной, решение которых во многом будет определять развитие государства не только на ближайшее время, но и на отдалённую перспективу, а также намечены приоритетные направления и цели, стоящие перед обществом», - сказал Олжас Сейтжанов.

По его мнению, в данном Послании приоритетной целью является социально-экономическое развития страны, в которой отражены конкретные задачи перед ведомственными учреждениями, затрагивающие вопросы совершенствования образования, политической модернизации и защиты прав человека.

«В настоящее время в нашей стране происходят кардинальные изменения в правоохранительной сфере, в том числе и в системе ведомственного образования. Безусловно, проводимые реформы в стране обусловлены возросшими требованиями к качеству работы сотрудников полиции. Обеспечение безопасности граждан и поддержание стабильности устоев государства зависит от высокопрофессионального кадрового корпуса сотрудников полиции, способного эффективно решать задачи, поставленные перед органами внутренних дел в интересах личности, общества и государства», - добавил Олжас Сейтжанов.

Он также подчеркнул, что Академия, являясь важным подразделением ведомственного образования и учитывая требования времени, приступила к реализации предложенных мер, обновляя подходы к образовательному процессу, организационным основам обучения, большой упор в котором делается на практическую составляющую, тщательный отбор кадров, совершенствование методики обучения при подготовке полицейских нового формата.