В Казахстане проходит широкомасштабная акция «Сокол»
Акция проводится с целью пресечения деятельности организованных преступных групп, специализирующихся на отлове и сбыте соколов, в период миграции птиц в места гнездования.
Ежегодное мероприятие проводят инспекторы РГКП «ПО «Охотзоопром» совместно с территориальными подразделениями Комитета лесного хозяйства и сотрудниками полиции.
В этом году в акции задействованы 163 инспекторов и 79 единиц техники.
В местах концентрации птиц установлены 9 блокпостов совместно с ДП областей.
Напомним, за незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами установлена максимальная уголовная ответственность до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.