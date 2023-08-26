В Казахстане проходит широкомасштабная акция «Сокол»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Природоохранное мероприятие по защите краснокнижных соколов-балобанов продлится до 15 октября 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.

Акция проводится с целью пресечения деятельности организованных преступных групп, специализирующихся на отлове и сбыте соколов, в период миграции птиц в места гнездования.

Ежегодное мероприятие проводят инспекторы РГКП «ПО «Охотзоопром» совместно с территориальными подразделениями Комитета лесного хозяйства и сотрудниками полиции.

В этом году в акции задействованы 163 инспекторов и 79 единиц техники.

В местах концентрации птиц установлены 9 блокпостов совместно с ДП областей.

Напомним, за незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами установлена максимальная уголовная ответственность до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.