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В Казахстане прогнозируется профицит на внутреннем рынке нефтепродуктов

19 Декабря 2019 14:45
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В Казахстане прогнозируется профицит на внутреннем рынке нефтепродуктов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане прогнозируется профицит на внутреннем рынке нефтепродуктов. Об этом сообщил вице-министр энергетики РК Асет Магауов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Как известно, завершение модернизации казахстанских НПЗ в 2015-2016 годах неоднократно откладывалось. Совместно с «КазМунайГаз» были приняты меры по соблюдению и сокращению сроков. В 2017 году завершилась модернизация Атырауского НПЗ и Павлодарского НПЗ, а в 2018 году Шымкентского завода. В 2019 году объем переработки нефти на НПЗ составит 17,1 млн тонн, с ростом, по сравнению с прошлым годом, на 5%. По сравнению с прошлым годом, производство нефтепродуктов выросло: бензина на 15%; дизельного топлива на 10%; авиационного топлива на 75%», – сказал А.Магауов.

Вице-министр напомнил, что некоторое время назад казахстанский рынок нефтепродуктов был полностью зависим от импорта. По отдельным видам нефтепродуктов доля импорта достигала 40%. Сейчас ситуация изменилась.

А.Магауов сообщил, что в этом году для поддержки производства открыт экспорт бензина. Ежемесячно экспортируется 20-30 тысяч тонн. В целом, в среднесрочной перспективе на внутреннем рынке нефтепродуктов прогнозируется профицит.

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Ключевые слова: Правительство РК, Энергетика,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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