В Казахстане продолжится стабилизация цен на социально значимые продукты – Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов поручил акимам регионов продолжить работу по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нужно принять все необходимые меры по снижению уровня инфляции», - сказал Премьер-Министр во время заседания Правительства РК.

По его словам, в части своевременного освоения бюджетных средств администраторам бюджетных программ нужно усилить финансовую дисциплину. Также он поручил обеспечить строгое соблюдение бюджетных параметров и эффективное распределение средств, обеспечивающих наибольший социально-экономический эффект.

Ранее сообщалось, что в годовом выражении инфляция в феврале достигла 21,3%. Национальный Банк в феврале завершил очередной прогнозный раунд. С учетом новых данных, а также внешних и внутренних факторов, прогноз инфляции был пересмотрен до 9-12% в текущем году, 6-8% - в 2024 году, в 2025 году сохранен без изменений – 4-6%.