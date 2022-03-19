В Казахстане продолжаются работы по выявлению «серых» майнеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане продолжаются работы по выявлению незаконных субъектов цифрового майнинга. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, на сегодня продолжаются работы по выявлению незаконных субъектов цифрового майнинга», - сказал Болат Акчулаков.

Было отмечено, что в качестве дальнейшего регулирования данных субъектов прорабатываются следующие вопросы:

1. Принятие пакета законодательных поправок, предусматривающих:

- введение лицензирования деятельности по цифровому майнингу;

- определение квот на потребление электроэнергии субъектами цифрового майнинга.

2. Мораторий на подключение мощностей для новых майнеров.

3. Перевод субъектов цифрового майнинга на потребление электроэнергии от возобновляемых источников энергии и импорта.



