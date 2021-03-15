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В Казахстане продолжат работу над повышением зарплаты преподавателей вузов

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
15 Марта 2021, 12:41
В Казахстане продолжат работу над повышением зарплаты преподавателей вузов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зарплата педагогов вузов очень низкая – с таким заявлением выступил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В высшем и послевузовском образовании наблюдается ежегодный рост объема государственного заказа на подготовку кадров. Ранее стоимость государственного гранта составляла 340-440 тысяч тенге. В прошлом году благодаря поддержке Главы государства, мы увеличили объем данного государственного гранта до 1 млн тенге. Это, в свою очередь, позволило университетам улучшить материально-техническое состояние, а также повысить заработную плату педагогов, преподавателей. В сентябре 2019 года на 20% повысили заработную плату педагогов вузов, подведомственных министерству, а в сентябре 2020 года - еще на 20%», - сказал Асхат Аймагамбетов на коллегии МОН.

В этой связи министр подчеркнул необходимость продолжения этой работы.

«На сегодняшний день заработная плата педагогов вузов очень низкая. Даже при сравнении со школами, колледжами этот показатель не является конкурентоспособным. Поэтому продолжение этой работы – одна из основных задач, которая стоит перед всеми ректорами», - заключил глава ведомства.


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