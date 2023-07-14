В Казахстане продолжается прием заявок на льготное микрокредитование молодежи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжается прием заявок на микрокредитование по низкой процентной ставке в 2,5% для молодежи. Агентом программы выступает АО «Аграрная кредитная корпорация», передает МИА «Казинформ».

Среди основных требований срок регистрации в качестве индивидуального предпринимателя на момент подачи заявки не должен превышать 5 лет. На льготное кредитование могут претендовать молодые предприниматели и рабочая молодежь в возрасте от 21 до 35 лет.

«По данной программе по республике Казахстан было выделено 28,9 млрд тенге, из которых для молодежи Алматы выделено 4,8 млрд тенге. Это около тысяча предпринимателей и молодежи. По городу Алматы было проконсультировано 350 предпринимателей и молодежи, по 71 предпринимателям приняты заявки, из которых четыре направлены на рассмотрение комиссии», - рассказал главный специалист отдела кредитования Канат Омаров.

Сумма микрокредита составляет до 5 млн тенге со сроком погашения для проектов в сфере животноводства - до 7 лет, для других направлений бизнеса - до 5 лет. Предусмотрен льготный период по погашению основного долга и вознаграждения до одной трети от продолжительности срока микрокредита.

Обязательным условием является наличие залогового обеспечения. В виде залогового обеспечение принимается движимое и недвижимое имущество. При отсутствии залогового обеспечения возможно привлечение третьих лиц в качестве залогодателей (родители, родственники и т.д.).

Решение по кредитованию принимается специальной комиссией, созданной при акимате города. В комиссию входят депутаты городского Маслихата, представители госорганов, Палаты предпринимателей «Атамекен», бизнес-сообщества и СМИ.

Необходимый перечень документов:

1. документ, удостоверяющий личность;

2. бизнес-план по проекту;

3. справки из обслуживающего банка о наличии счета;

4. справки о наличии ссудной задолженности, в том числе просроченной, из финансовых организаций (при наличии кредитов);

5. документ, подтверждающий заработную плату и (или) иные доходы участника/претендента (выписка из накопительного пенсионного фонда) при наличии;

6. отчет об оценке имущества, предоставляемого в качестве залогового обеспечения;

7. документы по залогодателю и залоговому обеспечению.

Для подачи заявки необходимо сдать документы в филиал АО «Аграрная кредитная корпорация», который находится по ул. Сатпаева, 5. С подробной информацией по микрокредитованию можно ознакомиться на сайте корпорации agrocredit.kz.