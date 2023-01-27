В Казахстане продолжается отбор ученых для прохождения стажировки за рубежом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Продолжается отбор ученых, которые будут направлены на стажировку за рубеж в рамках проекта «500 ученых». Программа утверждена в соответствии с поручением Президента Касым-Жомарта Токаева с целью развития профессиональных компетенцийв ведущих научных центрах мира 500 ученых ежегодно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Центр международных программ».

Ведущие специалисты могут пройти стажировку за счет государства и провести совместные научные исследования в ведущих зарубежных вузах, научных центрах, организациях.

«Центр международных программ проводит прием заявлений и отбор ученых. В прошлом году нами разработаны новые правила отбора ученых. Благодаря этому в состав комиссии входят только доктора инженерно-технических, медицинских, гуманитарных и естественных наук», - отметил председатель Правления АО «Центр международных программ» Ануар Жангозин.

Список заведений для прохождения стажировок предусматривает 416 зарубежных вузов, научных-исследовательских центров и отраслевых организаций, входящих в топ-250 международных академических рейтингов.

Среди них ведущие вузы и исследовательские центры такие, как Принстонский, Йельский, Токийский университеты, Лондонский Имперский колледж, Корейский институт передовых технологий, Сингапурский институт физико-химических исследований, а также крупнейшие корпорации – Майкрософт, Эппл Инк, Тойота групп, Самсунг и др.

Государство оплачивает стажерам расходы на прохождение стажировки, перелет в оба конца, а также медицинскую страховку и ежемесячную стипендию.

Прием заявлений продлится до 15 марта, а также с 23 августа по 13 октября 2023 года.