В Казахстане продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и других стран

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ведомстве, всего на 7 марта госпитализировано 72 человека с температурой и ОРВИ, из них по 1 «Б» категории – 16 человек, по 2 категории – 31 человек, по 3 категории – 25 человек. Из числа госпитализированных выписано 26 человек.

Всего взято на мониторинг 3676 человек, из них на медицинском наблюдении (обзвон 14 дней) по 1 «а» категории – 763, по 1 «б» категории – 216, по 2 категории – 2697 человек.

В ведомстве напомнили, что 23 февраля т.г. в Нур-Султан из Токио прибыл рейс с 20 гражданами Казахстана (из них 4 человека - пассажиры японского лайнера «Diamond Princess»). Все были доставлены и госпитализированы в стационар на карантин для медицинского и лабораторного обследования. Состояние здоровья удовлетворительное.

В целом, в мире зарегистрировано 21 181 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в КНР зарегистрировано – 80 813 (за сутки + 103 случая) случаев коронавируса. Выписано с выздоровлением 55 477 человек (68,6%). Остается в стационарах 22 263 больных.

«В республике имеются все необходимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения для поддерживающей терапии, подготовлены места с боксами для изоляции в инфекционных больницах, врачебный и средний медицинский персонал. С итуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения РК», - отметили в Минздраве.