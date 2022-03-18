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    16:22, 18 Март 2022 | GMT +6

    В Казахстане продлят запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане продлят запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом на шесть месяцев. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Было отмечено, что в части поручения Главы государства по реформированию рынка ГСМ планируется принять следующие меры:

    Обеспечение прозрачности и транспарентности в сфере производства и распределения нефтепродуктов.

    «На сегодня поставщики нефти реализовывают нефтепродукты в адрес конечных реализаторов и оптовых поставщиков. При этом, в качестве оптовых поставщиков выступают не только лица, обладающие нефтебазами на праве собственности, но и имеющие нефтебазы на праве аренды. В этой связи, подготовлены поправки, предусматривающие исключение непродуктивных посредников при реализации нефтепродуктов», - пояснил Болат Акчулаков.

    Также запланировано создание резервов нефтепродуктов у крупных потребителей, на базе АО «НК «КазМунайГаз» в объеме 150 тыс тонн и на базе АО «КТЖ» в объеме 50 тыс тонн.

    Готовится принятие приказа по продлению запрета на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом с территории РК на шесть месяцев. Оснащение нефтебаз контрольными приборами учета.



    Теги:
    Правительство Нефть/газ Минэнерго РК Нефть
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