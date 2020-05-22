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В Казахстане продлили срок действующих договоров по ВИЭ

22 Мая 2020 21:37
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В Казахстане продлили срок действующих договоров по ВИЭ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Срок действующих договоров по возобновляемым источникам энергии продлили в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэнергетики РК.

«Для энергопроизводящих организаций, использующих ВИЭ и имеющих действующие договоры покупки расчетно-финансовым центром, предусмотрено продление сроков предоставления копии уведомления о начале строительно-монтажных работ и (или) копии акта приемки в эксплуатацию объекта по использованию ВИЭ на срок, не превышающий один календарный год. В целях реализации мер поддержки бизнеса в период ЧС ВИЭ, энергопроизводящие организации, использующие ВИЭ, вправе подать соответствующее обращение в адрес ТОО «РФЦ по поддержке ВИЭ» с указанием срока продления», - сообщила пресс-служба министерства в Facebook.

Как отмечается, приказ министра энергетики Республики Казахстан от 2 марта 2015 года № 164 «Об утверждении Правил централизованной покупки и продажи расчетно-финансовым центром электрической энергии, произведенной объектами по использованию возобновляемых источников энергии, перерасчета и перераспределения расчетно-финансовым центром соответствующей доли электрической энергии на квалифицированного условного потребителя по итогам календарного года» действует до 1 ноября текущего года.


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Ключевые слова: Энергетика,
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