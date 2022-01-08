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    10:31, 08 Январь 2022 | GMT +6

    В Казахстане продлен срок сдачи ЕНТ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава МОН Асхат Аймагамбетов проинформировал о переносе сроков ряда запланированных мероприятий. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Прием заявлений для участия в январском ЕНТ продлен до 21 января. Ранее прием заявок был запланирован на период с 24 декабря до 5 января.

    Само проведение ЕНТ, запланированное на период с 10 января по 10 февраля, также перенесено и будет проходить с 25 января по 22 февраля. Почти 100 тысяч человек ранее уже подали свои документы.

    Министерством принято решение о продлении сроков сдачи документов и зачисления в магистратуру и докторантуру до 24 января включительно.

    «Продолжается контртеррористическая операция, но уже сейчас во всех регионах восстановлен правопорядок. Введение режима ЧП дало свои результаты. В это непростое время призываю всех довериться и сплотиться вокруг Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», - отметил министр.


    Теги:
    Образование МОН Главная ЧП-2022
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