В Казахстане продлен срок сдачи ЕНТ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава МОН Асхат Аймагамбетов проинформировал о переносе сроков ряда запланированных мероприятий. Об этом передает МИА «Казинформ».

Прием заявлений для участия в январском ЕНТ продлен до 21 января. Ранее прием заявок был запланирован на период с 24 декабря до 5 января.

Само проведение ЕНТ, запланированное на период с 10 января по 10 февраля, также перенесено и будет проходить с 25 января по 22 февраля. Почти 100 тысяч человек ранее уже подали свои документы.

Министерством принято решение о продлении сроков сдачи документов и зачисления в магистратуру и докторантуру до 24 января включительно.

«Продолжается контртеррористическая операция, но уже сейчас во всех регионах восстановлен правопорядок. Введение режима ЧП дало свои результаты. В это непростое время призываю всех довериться и сплотиться вокруг Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», - отметил министр.