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В Казахстане продлен срок действия метода зачета НДС

28 Января 2022 12:31
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В Казахстане продлен срок действия метода зачета НДС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 1 января 2022 года по некоторым видам товаров отменена льгота в виде уплаты НДС на импорт методом зачета. По другим видам товаров, которые остались в перечне, налоговая льгота продлена до 2025 года. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

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Таким образом, с 1 января 2022 года из перечня товаров, импортируемых на территорию Республики Казахстан, по которым НДС уплачивается методом зачета исключены:

1) пестициды;

2) племенные животные всех видов и оборудования для искусственного осеменения;

3) живой крупный рогатый скот.

Необходимо учесть, что срок действия статей 427 и 428 Налогового кодекса продлен до 1 января 2025 года.

Вышеуказанные изменения внесены в статьи 427 и 428 Налогового кодекса, а также в подпункт 4) статьи второй Закона Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).


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#Минфин РК   #Общество  
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