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В Казахстане приведут законодательство об иностранцах к международным стандартам

2 Марта 2023, 21:06
В Казахстане приведут законодательство об иностранцах к международным стандартам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Офис уполномоченного по правам человека Республики Казахстан обратился в Министерство юстиции с рекомендацией о гармонизации национальных положений по высылке иностранных граждан с международными обязательствами страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам человека в РК.

Документ о внесении поправок в УК, КоАП, ГПК и закон «О правовом положении иностранцев» разработан на основе анализа действующего законодательства, в котором не полностью учитывались международные требования о запрете выдворения, выдачи и возврата иностранных граждан и лиц без гражданства в страны, где им бы угрожала опасность пыток или преследований по признакам расы, религии, политических убеждений и иным причинам.

«В отечественном законодательстве данный принцип имплементирован только в УПК, запрещающим экстрадицию лиц, которые могут быть подвергнуты вышеперечисленным угрозам.

Однако за совершение уголовных или административных правонарушений, а также по решениям гражданских судов иностранцев или лиц без гражданства могут выслать за пределы государства», - сказано в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам человека.

Казахстан в разные годы присоединился к конвенциям о статусе беженцев и против пыток. Согласно конвенции, запрещено высылать, возвращать или выдавать иностранцев и лиц без гражданства в страны, где им угрожают пытки или опасность по признакам их расы, религии, политических убеждений.

Минюст поддержал инициативу омбудсмена, по заверениям ведомства эти рекомендации будут учитываться в законотворческой работе. Еще до внесения поправок поддерживать заложенные в них принципы согласилась также Генеральная прокуратура РК.

«Рассматриваемый принцип не возбраняет сам факт высылки за пределы Казахстана. Речь идет лишь о запрете на выдворение человека только в то государство, где он может столкнуться с несправедливыми гонениями, то есть принудительное отправление в «третью» безопасную страну допускается», - пояснили в ведомстве.


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