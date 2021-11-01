В Казахстане приступили к масштабированию сервисной модели полиции
«Переход на сервисную модель обеспечения общественной безопасности является важным этапом реформирования казахстанской полиции, ориентированной на потребности гражданского общества. В этих целях министерством был изучен ведущий мировой опыт и этапы внедрения элементов сервисной модели», - сказал Алексей Милюк.
По его словам, Великобритания оказалась одной из первых стран, которая переформатировала работу полиции от традиционной - на сервисную. Правда, на это им понадобилось более 15 лет.
«Рассмотрен и опыт Грузии, она в 2005 году провела кардинальную реформу полиции.Грузинская реформа дала положительный эффект, с возросшим уровнем доверия населения к полиции. В 2012 году он составлял – 90%», - добавил Алексей Милюк.
Спикер также отметил, что помимо зарубежного опыта изучены и учтены мнения и предложения общественности и отечественных экспертов, а также самих сотрудников полиции.
«Эта предварительная работа позволила выработать основные подходы в развитии отечественной сервисной модели. Для их апробирования начиная с конца 2020 года в ряде регионов последовательно запустили пилотные проекты. Сейчас во исполнение поручений Главы государства, озвученных в недавнем Послании народу Казахстана, принимаем меры по их масштабированию, с широким вовлечением в эту работу местных органов власти», - резюмировал Алексей Милюк.