В Казахстане приступили к масштабированию сервисной модели полиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опыт каких стран используется при внедрении сервисной модели обеспечения общественной безопасности в Казахстане, рассказал на брифинге заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Переход на сервисную модель обеспечения общественной безопасности является важным этапом реформирования казахстанской полиции, ориентированной на потребности гражданского общества. В этих целях министерством был изучен ведущий мировой опыт и этапы внедрения элементов сервисной модели», - сказал Алексей Милюк.

По его словам, Великобритания оказалась одной из первых стран, которая переформатировала работу полиции от традиционной - на сервисную. Правда, на это им понадобилось более 15 лет.

«Рассмотрен и опыт Грузии, она в 2005 году провела кардинальную реформу полиции.Грузинская реформа дала положительный эффект, с возросшим уровнем доверия населения к полиции. В 2012 году он составлял – 90%», - добавил Алексей Милюк.

Спикер также отметил, что помимо зарубежного опыта изучены и учтены мнения и предложения общественности и отечественных экспертов, а также самих сотрудников полиции.

«Эта предварительная работа позволила выработать основные подходы в развитии отечественной сервисной модели. Для их апробирования начиная с конца 2020 года в ряде регионов последовательно запустили пилотные проекты. Сейчас во исполнение поручений Главы государства, озвученных в недавнем Послании народу Казахстана, принимаем меры по их масштабированию, с широким вовлечением в эту работу местных органов власти», - резюмировал Алексей Милюк.