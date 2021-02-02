В Казахстане приступают к усилению электросетей на юге и западе страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане создана рабочая группа по выработке предложений по усилению электрических сетей южного региона страны. Об этом сообщил министр энергетики РК Нурлан Ногаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для разработки обоснованного подхода к усилению электрических сетей будут привлечены АО «Самрук-Казына ФНБ» и независимый научно-исследовательский институт. В рамках усиления электрических сетей западного региона в 2021 году начнутся работы по усилению электрических сетей мощностью 220 кВ по направлению Тенгиз - Кульсары - Атырау - Индер - Уральск», - сказал Нурлан Ногаев.

Министр добавил, что до 2035 года будет разработан энергетический баланс, который обеспечит долгосрочное планирование для оптимального размещения этих проектов и новых мощностей. При разработке баланса будет определен оптимальный вариант подключения электрических сетей западного региона к Единой энергосистеме (декабрь 2021 г.).