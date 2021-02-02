РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:22, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    В Казахстане приступают к усилению электросетей на юге и западе страны

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане создана рабочая группа по выработке предложений по усилению электрических сетей южного региона страны. Об этом сообщил министр энергетики РК Нурлан Ногаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для разработки обоснованного подхода к усилению электрических сетей будут привлечены АО «Самрук-Казына ФНБ» и независимый научно-исследовательский институт. В рамках усиления электрических сетей западного региона в 2021 году начнутся работы по усилению электрических сетей мощностью 220 кВ по направлению Тенгиз - Кульсары - Атырау - Индер - Уральск», - сказал Нурлан Ногаев.

    Министр добавил, что до 2035 года будет разработан энергетический баланс, который обеспечит долгосрочное планирование для оптимального размещения этих проектов и новых мощностей. При разработке баланса будет определен оптимальный вариант подключения электрических сетей западного региона к Единой энергосистеме (декабрь 2021 г.).


    Теги:
    Правительство Правительство РК Энергетика
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:33
    Тысячелетние артефакты эпохи викингов найдены во дворе дома в Норвегии
    Сегодня, 15:18
    Как теперь выглядит ранее сгоревшее здание акимата Алматы
    Сегодня, 15:02
    Берик Жуйриктаев назначен прокурором Павлодарской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!