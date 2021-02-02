В Казахстане приступают к проверке документов, подтверждающих применение отечественных товаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во всех регионах Казахстана будут проверены конкурсные документы, подтверждающие применение отечественных товаров, работ и услуг. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство приступило к реализации поручений Главы государства. Касательно поручения «Перепроверить заявленные по доле местного содержания цифры в соответствии с утвержденными методиками», будут организованы рабочие группы из представителей государственных органов для выездных проверок в регионы», - сказал Бейбут Атамкулов.

Министр подчеркнул, что будут проверены все конкурсные документы, подтверждающие применение отечественных товаров, работ и услуг.

«На сегодня низкие показатели доли местного содержания наблюдаются в Павлодарской (11,6%), Актюбинской (18,7%) и Западно-Казахстанской (19,1%) областях. При этом реальную картину в разрезе регионов мы увидим только по итогам проверки», - пояснил Бейбут Атамкулов.



