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    11:06, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    В Казахстане приступают к проверке документов, подтверждающих применение отечественных товаров

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во всех регионах Казахстана будут проверены конкурсные документы, подтверждающие применение отечественных товаров, работ и услуг. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерство приступило к реализации поручений Главы государства. Касательно поручения «Перепроверить заявленные по доле местного содержания цифры в соответствии с утвержденными методиками», будут организованы рабочие группы из представителей государственных органов для выездных проверок в регионы», - сказал Бейбут Атамкулов.

    Министр подчеркнул, что будут проверены все конкурсные документы, подтверждающие применение отечественных товаров, работ и услуг.

    «На сегодня низкие показатели доли местного содержания наблюдаются в Павлодарской (11,6%), Актюбинской (18,7%) и Западно-Казахстанской (19,1%) областях. При этом реальную картину в разрезе регионов мы увидим только по итогам проверки», - пояснил Бейбут Атамкулов.



    Теги:
    Правительство Правительство РК Экономика
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