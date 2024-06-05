В Казахстане приступают к проекту освоения месторождений Каламкас-море и Хазар

Реализация нефтегазового проекта по освоению месторождений Каламкас-мор» и Хазар начинается в республике, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Участниками проекта Каламкас-море-Хазар являются АО «НК «КазМунайГаз» (50%) и ПАО «ЛУКОЙЛ» (50%). Подписаны соглашения по проекту, и для целей реализации создано совместное предприятие – оператор проекта ТОО «Kalamkas-Khazar Operating».



Согласно текущим планам работы по строительству морских платформ начнутся в 2026 году на казахстанских верфях для обеспечения скорейшего начала добычи на месторождении Каламкас-море.



В проект планируется привлечь более 6 млрд долларов прямых инвестиций. На этапе обустройства будет создано до 2000 новых рабочих мест, а на этапе эксплуатации — до 300. Обустройство начнется с установки морских платформ из стальных конструкций на месторождении Каламкас-море.

- Масштабный проект позволит повысить экономический потенциал страны. Стоит также отметить, что проект открывает путь к подготовке специалистов, отвечающих мировым стандартам, создаст новые рабочие места и окажет благоприятный мультипликативный эффект на социально-экономическое развитие, - отметили в Минэнерго РК.

Месторождение Каламкас-море находится в центральной части северо-восточного сектора Каспийского моря в 64 км от берега. Глубина моря здесь составляет 6-7 метров. Месторождение представляет собой длинную и узкую структуру длиной около 50 км и шириной до 6 км.

Месторождение Хазар расположено в 30 км к юго-западу от Каламкас-море и в 65 км к северо-западу от полуострова Бузачи.

Месторождения прошли разведку и имеют подтвержденные запасы, поставленные на баланс Республики Казахстан.