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    02:00, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    В Казахстане приступают к проекту освоения месторождений Каламкас-море и Хазар

    месторождения Каламкас-море и Хазар
    Фото: пресс-служба Министерства энергетики РК

    Реализация нефтегазового проекта по освоению месторождений Каламкас-мор» и Хазар начинается в республике, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

    Участниками проекта Каламкас-море-Хазар являются АО «НК «КазМунайГаз» (50%) и ПАО «ЛУКОЙЛ» (50%). Подписаны соглашения по проекту, и для целей реализации создано совместное предприятие – оператор проекта ТОО «Kalamkas-Khazar Operating». 

    Согласно текущим планам работы по строительству морских платформ начнутся в 2026 году на казахстанских верфях для обеспечения скорейшего начала добычи на месторождении Каламкас-море. 

    В проект планируется привлечь более 6 млрд долларов прямых инвестиций. На этапе обустройства будет создано до 2000 новых рабочих мест, а на этапе эксплуатации — до 300. Обустройство начнется с установки морских платформ из стальных конструкций на месторождении Каламкас-море. 

    - Масштабный проект позволит повысить экономический потенциал страны. Стоит также отметить, что проект открывает путь к подготовке специалистов, отвечающих мировым стандартам, создаст новые рабочие места и окажет благоприятный мультипликативный эффект на социально-экономическое развитие, - отметили в Минэнерго РК. 

    Месторождение Каламкас-море находится в центральной части северо-восточного сектора Каспийского моря в 64 км от берега. Глубина моря здесь составляет 6-7 метров. Месторождение представляет собой длинную и узкую структуру длиной около 50 км и шириной до 6 км.

    Месторождение Хазар расположено в 30 км к юго-западу от Каламкас-море и в 65 км к северо-западу от полуострова Бузачи. 

    Месторождения прошли разведку и имеют подтвержденные запасы, поставленные на баланс Республики Казахстан.

    Теги:
    Нефть/газ Минэнерго РК Промышленность КазМунайГаз Энергетика Нефть Месторождение
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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