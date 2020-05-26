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В Казахстане приостановят оказание госуслуг по регистрации авто

26 Мая 2020 07:13
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В Казахстане приостановят оказание госуслуг по регистрации авто

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 26 мая 2020 года с 9:00 до 12:30 (по времени Нур-Султана) приостанавливается оказание государственной услуги по регистрации транспорта во всех Центрах обслуживания населения страны и на портале «Электронного правительства», сообщает Polisia.kz.

Оказание госуслуг приостанавливается в связи с проведением внеплановых профилактических работ в информационных системах правоохранительных органов.

Комитет административной полиции МВД приносит извинения за доставленные неудобства.

После завершения профилактических работ оказание государственной услуги будет возобновлено в штатном режиме.

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Ключевые слова: Транспорт,
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