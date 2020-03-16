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вчера 23:27
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вчера 20:35
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вчера 19:30
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В Казахстане приостановлено чтение пятничной молитвы в мечетях
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Духовное управление мусульман Казахстана выпустило фетву о временном приостановлении пятничной молитвы в мечетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В заявлении ДУМК говорится, что на сегодня распространением коронавируса COVID-19 обеспокоено все мировое сообщество. В Казахстане объявлено чрезвычайное положение с 16 марта на 30 дней. Поэтому в этой ситуации каждому человеку, как ответственному за свою семью, родственников, необходимо предпринимать соответствующие профилактические меры. Наш Пророк Мухаммед (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Нельзя причинять вред ни себе, ни другим». А в народе говорят: «Болен лечись, а здоров - берегись».
В этой связи Духовное управление мусульман Казахстана, учитывая объявленное чрезвычайное положение в нашей стране, в целях профилактики распространения коронавируса среди верующих заявляет следующее: «В связи с объявлением в государстве чрезвычайного положения, а также с высоким риском распространения болезни, в мечетях временно будет приостановлено чтение пятничной молитвы».
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