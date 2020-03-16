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вчера 23:27
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вчера 20:35
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вчера 19:30
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В Казахстане приостановлена работа всех организаций дополнительного образования
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В сфере культуры Казахстана полностью приостановлена гастрольная деятельность. Об этом на брифинге в СЦК заявил вице-министр культуры и спорта РК Уркен Бисакаев.
«В сфере культуры нами полностью приостановлена гастрольная деятельность как на территории республики, так и за рубежом. Полностью отменены концерты, спектакли, постановки, форумы, семинары, конференции и другие подобные мероприятия», - сказал Уркен Бисакаев.
Кроме того, как сообщил вице-министр, отменены посещения библиотек и музеев, в том числе экскурсии на объектах историко-культурного наследия.
«Приостановлена работа организаций дополнительного образования, таких как: детско-музыкальные школы, танцевальные, изобразительные кружки, а также приостановлена деятельность кинотеатров», - заключил Уркен Бисакаев.
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