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В Казахстане приостановлена работа всех организаций дополнительного образования

16 Марта 2020 20:57
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В Казахстане приостановлена работа всех организаций дополнительного образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В сфере культуры Казахстана полностью приостановлена гастрольная деятельность. Об этом на брифинге в СЦК заявил вице-министр культуры и спорта РК Уркен Бисакаев.

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«В сфере культуры нами полностью приостановлена гастрольная деятельность как на территории республики, так и за рубежом. Полностью отменены концерты, спектакли, постановки, форумы, семинары, конференции и другие подобные мероприятия», - сказал Уркен Бисакаев.

Кроме того, как сообщил вице-министр, отменены посещения библиотек и музеев, в том числе экскурсии на объектах историко-культурного наследия.

«Приостановлена работа организаций дополнительного образования, таких как: детско-музыкальные школы, танцевальные, изобразительные кружки, а также приостановлена деятельность кинотеатров», - заключил Уркен Бисакаев.


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Ключевые слова: Правительство РК, Образование, Культура, Безопасность, Коронавирус,
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Автор:

Серик Сабеков

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