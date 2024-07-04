В Казахстане приостановили деятельность нескольких ломбардов

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка объявило о приостановлении действия лицензий четырех микрофинансовых организаций – ТОО «Бренд Ломбард», ТОО «Ұлдан-ломбарды», ТОО «Ломбард «TIYN-S» и ТОО «Ломбард «Аль-Фараби», передает корреспондент агентства Kazinform.

Сообщается, что основанием для приостановления действия лицензии стал закон «О микрофинансовой деятельности», согласно которому выявлено нарушение пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов.

- Клиенты ломбарда, имеющие неисполненные обязательства по договорам о предоставлении микрокредита, несут ответственность за нарушение исполнения обязательства перед ломбардом в соответствии с условиями заключенных договоров о предоставлении микрокредита, – говорится в сообщении Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

В АРРФР отметили, что, в соответствии с требованиями закона «О микрофинансовой деятельности», приостановление действия лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности влечет запрет на заключение микрофинансовой организацией новых договоров о предоставлении микрокредита, в том числе на продление срока действия действующих договоров о предоставлении микрокредита и их изменение, предусматривающее увеличение обязательств и ответственности микрофинансовой организации, а также обязательств и ответственности заемщика.

Микрофинансовая организация, действие лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности которой приостановлено, обязана выполнить принятые на себя обязательства по ранее заключенным договорам о предоставлении микрокредита.