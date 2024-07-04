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    03:00, 04 Июль 2024 | GMT +6

    В Казахстане приостановили деятельность нескольких ломбардов

    запрет ломбарда
    Фото: АРРФР

    Агентство по регулированию и развитию финансового рынка объявило о приостановлении действия лицензий четырех микрофинансовых организаций – ТОО «Бренд Ломбард», ТОО «Ұлдан-ломбарды», ТОО «Ломбард «TIYN-S» и ТОО «Ломбард «Аль-Фараби», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сообщается, что основанием для приостановления действия лицензии стал закон «О микрофинансовой деятельности», согласно которому выявлено нарушение пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов.

    - Клиенты ломбарда, имеющие неисполненные обязательства по договорам о предоставлении микрокредита, несут ответственность за нарушение исполнения обязательства перед ломбардом в соответствии с условиями заключенных договоров о предоставлении микрокредита, – говорится в сообщении Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

    В АРРФР отметили, что, в соответствии с требованиями закона «О микрофинансовой деятельности», приостановление действия лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности влечет запрет на заключение микрофинансовой организацией новых договоров о предоставлении микрокредита, в том числе на продление срока действия действующих договоров о предоставлении микрокредита и их изменение, предусматривающее увеличение обязательств и ответственности микрофинансовой организации, а также обязательств и ответственности заемщика. 

    Микрофинансовая организация, действие лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности которой приостановлено, обязана выполнить принятые на себя обязательства по ранее заключенным договорам о предоставлении микрокредита.

    Теги:
    Закон и право АРРФР Экономика
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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