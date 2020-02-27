В Казахстане приняты беспрецедентные меры – Жаксылык Доскалиев о коронавирусе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Доктор медицинских наук, профессор Жаксылык Доскалиев рассказал, в каких случаях карантин для определения заболевания коронавирусом может продлиться до 24 дней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«О коронавирусе Казахстану стало известно еще в декабре. И Казахстан принял беспрецедентные меры по недопущению (распространения вируса на территории страны, прим. ред.) – уже с 3 января началась подготовка. На случай появления данного заболевания в Казахстане во всех областных центрах страны развернуты койки для госпитализации таких больных. Правительство выделило из резерва огромную сумму средств, которые будут потрачены на закуп средств индивидуальной защиты, в первую очередь для медицинских работников и тех людей, которые работают в местах скопления людей», - сказал журналистам Жаксылык Доскалиев.

По его словам, это обслуживающий персонал железнодорожных вокзалов, аэропортов.

«Особенно, куда прибывают люди с тех стран, где имеется данная инфекция. Общепринятая мера безопасности – это карантинизация. Эта инфекция не сразу проявляется в организме. Как только она туда попадает, инфекция начинает размножаться на протяжении определенного времени. Известно, что инкубационный период составляет 14 дней. Но по последней информации из Китая, он может длиться и дольше, до 24 дней»,- отметил профессор.

«Поэтому, у нас в стране принято такое решение: 14 дней карантина в случае контакта с пациентом либо в случае приезда из тех стран, где была зарегистрирована эта инфекция. Плюс 10 дней, в зависимости от состояния человека – по решению консилиума, человек может быть переведен на домашний режим», - добавил он.

Он напомнил, что наша страна уже сталкивалась с подобными мерами, когда в мире была эпидемия птичьим и свиным гриппом.

«Наверняка, вы помните, как несколько лет назад в мире свирепствовал птичий и свиной грипп. Тогда также были приняты аналогичные беспрецедентные меры, и они принесли определенный успех. Тогда инфекция не зашла в Казахстан. Сейчас делается то же самое, но в более усиленном варианте. Кроме того, Казахстан прекратил воздушное и наземное сообщение с Китаем. Вот такими профилактическими мерами мы можем способствовать тому, чтобы инфекция в страну не попала», - заключил эксперт.