В Казахстане принят пакет мер для улучшения условий бизнеса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане принят дополнительный пакет мер по стимулированию деловой активности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Принят дополнительный пакет мер по стимулированию деловой активности, который включает 24 меры по 4 направлениям: снижение нагрузки на бизнес, расширение доступа к финансированию, рынкам спроса и качественным человеческим ресурсам. Пакет мер позволит обеспечить опережающую восстановительную динамику и формирование экосистемы, стимулирующей деловую активность в условиях новой экономической реальности», - сообщил в Facebook пресс-секретарь Президента РК Берик Уали.

Согласно опубликованной информации, меры прямого действия будут способствовать достижению 3% ВВП в текущем году, обеспечат поддержку более 1,2 млн субъектов предпринимательства, в которых занято более 3,3 млн человек.

Б. Уали также указал, что таким образом выполняется поручение Президента по разработке мер поддержки МСБ.

«В этом году основной упор должен быть сделан на поддержку малого и среднего бизнеса. Поручаю Правительству совместно Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» в течение месяца разработать комплекс необходимых мер», - поручал Глава государства на расширенном заседании Правительства.