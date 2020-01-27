В Казахстане принят комплекс мер по предупреждению завоза коронавирусной инфекции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Минздравом РК принят комплекс мер по предупреждению завоза и распространения заболевания в Казахстане коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ».

В связи с осложнением эпидемиологичес кой ситуации в КНР, в целях предупреждения завоза и распространения заболевания в Республике Казахстан Министерством здравоохранения сегодня проведен ряд мероприятий.

Создан республиканский штаб из экспертов по эпидситуации.

Сегодня под председательств ом Министра проведено совещание с участием Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг, а также других подведомственны х организаций Минздрава. В ходе рабочего совещания обсуждены меры по недопущению завоза и распространения инфекции, организации комплекса противоэпидемич еских мероприятий.

Подготовлен проект Национального плана реагирования на коронавирусную инфекцию.

Проведено селекторное совещание с управлениями здравоохранения регионов, заслушаны отчеты о готовности медицинских организаций, даны конкретные поручения по усилению мероприятий и поддержанию запасов необходимых лекарственных средств.

Управлениями здравоохранения заблаговременно ведется обеспечение готовности инфекционных стационаров к поступлению пациентов, развёртыванию дополнительных коек в других стационарах.

Проведена теоретическая и практическая (тренинги, учения) подготовка медицинских работников.

Подготовлен перечень лекарственных средств и медицинских изделий для неснижаемого запаса в медицинских организациях.

посетил Оперативный центр по чрезвычайным ситуациям в общественном здравоохранении Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК, который переведен в активный режим работы. В центре проводится постоянный мониторинг за эпидемиологичес кой ситуацией по коронавирусной пневмонии в Китае. Оперативный центр в круглосуточном режиме получает информацию из Всемирной организации здравоохранения , американских центров контроля за заболеваниями (СДС). Специалистами центра совместно Комитетом контроля качества и безопасности товаров и услуг разработаны алгоритмы действий для медицинских и лабораторных работников на случай завоза коронавирусной инфекции.

Оперативный центр создан в целях реализации требований Международных медико-санитарн ых правил и Глобальной программы охраны здоровья, для оперативного реагирования органов здравоохранения во взаимодействии с другими заинтересованны ми органами и организациями на ЧС в области общественного здравоохранения биологического, химического и радиологическог о характера.

Деятельность Оперативного центра направлена на усиление потенциала страны в области своевременного распознавания, информирования и реагирования на всевозможные риски, угрозы и чрезвычайные ситуации в общественном здравоохранении на глобальном и региональном уровне.

Вместе с тем, Министерством здравоохранения Республики Казахстан принимается комплекс других санитарно-проти воэпидемических и профилактически х мер:

Усилен санитарно-эпиде миологический контроль в пунктах пропуска на Государственной границе;

утверждено и направлено в регионы постановление главного государственног о санитарного врача Республики Казахстан «Об усилении санитарно-проти воэпидемических и санитарно-профи лактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения пневмонии неустановленной этиологии на территории Республики Казахстан»;

профилактически е мероприятия координируются Республиканским штабом по профилактике инфекционных заболеваний при МЗ РК, утвержден план мероприятий по предупреждению завоза и распространения нового типа коронавирусной инфекции;

в аэропортах и железнодорожных вокзалах, автопереходах проводится обязательная бесконтактная термометрия всех лиц (пассажиры, перевозчики, члены экипажей, бортпроводники и другие), особенно прибывающих из Китайской Народной Республики;

с работниками аэропортов, пограничной и таможенной службы, с бортпроводникам и, летным составом, проводниками пассажирских поездов проводится работа по обеспечению взаимодействия, выявлению больных с подозрением на заболевания коронавирусной и другими инфекциями в полете и пути следования поездов;

Вместе с тем, в отношении лиц, прибывающих из КНР, медицинскими организациями республики проводится медицинское наблюдение в течение 14 дней (максимальный инкубационный период) по месту прикрепления. При появлении симптомов заболевания проводится госпитализация в инфекционные стационары, где осуществляется комплекс диагностических процедур.

На сегодня осмотрено в пунктах пропуска через государственную границу из КНР осмотрено 19609 человек. Лиц с повышенной температурой тела и признаками заболевания среди прибывших из КНР не выявлено.