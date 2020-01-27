-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:29
-
-
-
-
-
вчера 13:13
-
-
-
-
-
-
-
-
В Казахстане принят комплекс мер по предупреждению завоза коронавирусной инфекции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Минздравом РК принят комплекс мер по предупреждению завоза и распространения заболевания в Казахстане коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ».
В связи с осложнением эпидемиологичес
Создан республиканский
Сегодня под председательств
Подготовлен проект Национального плана реагирования на коронавирусную инфекцию.
Проведено селекторное совещание с управлениями здравоохранения
Управлениями здравоохранения
Проведена теоретическая и практическая (тренинги, учения) подготовка медицинских работников.
Подготовлен перечень лекарственных средств и медицинских изделий для неснижаемого запаса в медицинских организациях.
посетил Оперативный центр по чрезвычайным ситуациям в общественном здравоохранении
Оперативный центр создан в целях реализации требований Международных медико-санитарн
Деятельность Оперативного центра направлена на усиление потенциала страны в области своевременного распознавания, информирования и реагирования на всевозможные риски, угрозы и чрезвычайные ситуации в общественном здравоохранении
Вместе с тем, Министерством здравоохранения
Усилен санитарно-эпиде
утверждено и направлено в регионы постановление главного государственног
профилактически
в аэропортах и железнодорожных
с работниками аэропортов, пограничной и таможенной службы, с бортпроводникам
Вместе с тем, в отношении лиц, прибывающих из КНР, медицинскими организациями республики проводится медицинское наблюдение в течение 14 дней (максимальный инкубационный период) по месту прикрепления. При появлении симптомов заболевания проводится госпитализация в инфекционные стационары, где осуществляется комплекс диагностических
На сегодня осмотрено в пунктах пропуска через государственную
Ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения
- Из-за коронавируса матчи Кубка Федерации перенесли из Китая в Казахстан
- Минздрав РК: Информация о более 2,8 млн инфицированных пневмонией в Китае - фейк
- Сall-центр по вопросам коронавируса создали в Минздраве РК
- Носить маски требуют от пассажиров поездов, курсирующих между Казахстаном и Китаем
- «Эйр Астана» отменила все тургруппы из Урумчи и Пекина
- В Китае борьба с распространением коронавируса находится на критическом этапе
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана