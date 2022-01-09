В Казахстане принимаются все меры для обеспечения населения топливом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сеть АЗС «Qazaq Oil» и «КазМунайГаз» принимает все возможные меры для бесперебойного обеспечения топливом населения, социальных служб, служб скорой медицинской помощи и других объектов жизнеобеспечения, передает МИА «Казинформ».

«Дорогие, любимые казахстанцы! Мы скорбим по погибшим сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб. Низкий поклон нашим героям.

Мы уже частично возобновили работу АЗС даже в регионах республики со сложной ситуацией и надеемся, что нам удастся обеспечить работу абсолютно всей сети в ближайшее время.

На все интересующие вас вопросы смогут ответить операторы call center по номеру 9911 либо 8 771 046 46 46. Мы всегда стоим на защите интересов наших клиентов, казахстанцев, самоотверженно работаем, чтоб все наши заправки были максимально доступны. Пожалуйста, берегите себя и родных», - отмечается в сообщении.







