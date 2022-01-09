РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:09, 08 Январь 2022 | GMT +6

    В Казахстане принимаются все меры для обеспечения населения топливом

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сеть АЗС «Qazaq Oil» и «КазМунайГаз» принимает все возможные меры для бесперебойного обеспечения топливом населения, социальных служб, служб скорой медицинской помощи и других объектов жизнеобеспечения, передает МИА «Казинформ».

    «Дорогие, любимые казахстанцы! Мы скорбим по погибшим сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб. Низкий поклон нашим героям.

    Мы уже частично возобновили работу АЗС даже в регионах республики со сложной ситуацией и надеемся, что нам удастся обеспечить работу абсолютно всей сети в ближайшее время.

    На все интересующие вас вопросы смогут ответить операторы call center по номеру 9911 либо 8 771 046 46 46. Мы всегда стоим на защите интересов наших клиентов, казахстанцев, самоотверженно работаем, чтоб все наши заправки были максимально доступны. Пожалуйста, берегите себя и родных», - отмечается в сообщении.




    Теги:
    Энергетика ЧП-2022 Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:23
    На каких улицах Астаны ведется сроительство «ливневок»
    Сегодня, 12:54
    Казахстанский борец Бекадил Шаймерденов стал серебряным призером Азиады
    Сегодня, 12:50
    Завершился прием документов для участия в Президентском молодежном кадровом резерве
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!