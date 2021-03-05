В Казахстане примут закон «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году исполняется 30 лет с момента закрытия Семипалатинского испытательного полигона. Планируется принять закон «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности» для обеспечения ядерной и радиационной безопасности на загрязненных землях полигона. Об этом сообщил министр энергетики Нурлан Ногаев во время заседания расширенной коллегии ведомства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Министр рассказал, что наряду с этим в текущем году планируется завершить комплексное экологическое обследование бывшего Семипалатинского испытательного полигона общей площадью 18 311 кв. км (100%). По итогам обследования будет определено радиоэкологическое состояние всей территории бывшей испытательной площадки.

Министр также напомнил, что Казахстан занимает лидирующие позиции на мировом рынке природного урана, производя 42% от мировой добычи урана.

В 2020 году добыча урана составила 19587,0 тонн, план добычи на 2021 год составляет 22 500-22 800 тонн.

В своем выступлении министр также затронул вопрос возобновляемых источников энергии, напомнив, что в 2020 году доля ВИЭ в общем энергобалансе страны составила 3%. В совокупности объекты ВИЭ выработали 3,24 млрд кВт.ч

В целом с 2015 года общая мощность объектов ВИЭ выросла почти в 7 раз – с 240 МВт в до 1684,7 МВт. Всего на сегодняшний день в стране работают 116 объектов суммарной мощностью 1684,7 МВт, в том числе ветроэлектростанции (486,3 МВт), солнечные электростанции (961,6 МВт), гидроэлектростанции (229,04 МВт) и биоэлектростанции (7,82 МВт).

В 2021 году планируется реализовать 23 проекта общей мощностью 381,1 МВт и привлечь порядка 370 млн долларов инвестиций.

В текущем году Казахстан намерен нарастить выработку возобновляемой энергии на 9,4% до 3,5 млрд кВт.ч.