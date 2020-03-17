В Казахстане примут меры по недопущению снижения уровня кредитования казахстанского бизнеса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 апреля по 1 октября 2020 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка примет меры по недопущению снижения уровня кредитования казахстанского бизнеса. Об этом сообщила глава финрегулятора Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 апреля по 1 октября текущего года будут приняты временные меры пруденциального регулирования, направленные на недопущение снижения уровня кредитования казахстанского бизнеса. Данные регуляторные меры имеют контрцикличный характер и направлены на снижение давления на капитал и ликвидность банков», - сказала председатель Агентства на заседании Правительства.

Для этого Агентство расширит перечень твердых залогов при финансировании проектов в рамках государственных программ поддержки бизнеса, государственного-частного партнерства и введет пониженное риск-взвешивание по кредитам МСБ, ГЧП и синдицированным кредитам. Дополнительно, отсрочка платежа по займу в связи с введением чрезвычайного положения не потребует обесценения и провизования по регуляторным требованиям.

По словам председателя Агентства, применение данных норм позволит дополнительно высвободить собственный капитал в размере 168 млрд тенге для кредитования экономики.

«Для сохранения ликвидности и поддержания стабильного фондирования банков будет расширен перечень активов, признаваемых высоколиквидными. Также для снижения валютных рисков банков будет снижен лимит длинной валютной позиции и лимит нетто-валютной позиции», - отметила она.

«Для субъектов фондового и страхового рынков будут также снижены коэффициенты риск-взвешивания. Соответствующие поправки в НПА подготовлены и вводятся в действие с 30 марта текущего года. С 16 марта 2020 года, Агентство рекомендует банкам повысить ставки по вновь привлекаемым депозитам населения в тенге и действующим сберегательным депозитам адекватно изменению максимально рекомендованных ставок КФГД», - дополнила М. Абылкасымова.