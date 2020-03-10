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В Казахстане примут меры по индексации пенсий, пособий и АСП

10 Марта 2020 10:32
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В Казахстане примут меры по индексации пенсий, пособий и АСП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государством будет обеспечено полное исполнение социальных обязательств. Об этом заявил на заседании Правительства первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Хочу отметить, что будет обеспечено полное исполнение социальных обязательств. Кроме того, будут приняты меры по индексации пенсий, пособий, АСП с учетом пересмотра коридора инфляции. Также потребует индексации ряд расходов, привязанных к курсу тенге. Это обслуживание правительственного долга, лекарственное обеспечение населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, лечение граждан Казахстана за рубежом, обучение в рамках программы «Болашак» и ряд других», - сказал Алихан Смаилов.

В-третьих, по его словам, еще одно направление в рамках обеспечения сбалансированности бюджета – пересмотр дивидендной политики компаний квазигоссектора.

«Для обеспечения реализации всех мер реагирования предлагается к середине апреля подготовить проект уточнения республиканского бюджета. Аналогичная работа должна быть проведена регионами по оптимизации расходов местных бюджетов», - подчеркнул Алихан Смаилов.


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Ключевые слова: Социальная поддержка, Экономика,
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Автор:

Серик Сабеков

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