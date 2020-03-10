В Казахстане примут меры по индексации пенсий, пособий и АСП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государством будет обеспечено полное исполнение социальных обязательств. Об этом заявил на заседании Правительства первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу отметить, что будет обеспечено полное исполнение социальных обязательств. Кроме того, будут приняты меры по индексации пенсий, пособий, АСП с учетом пересмотра коридора инфляции. Также потребует индексации ряд расходов, привязанных к курсу тенге. Это обслуживание правительственного долга, лекарственное обеспечение населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, лечение граждан Казахстана за рубежом, обучение в рамках программы «Болашак» и ряд других», - сказал Алихан Смаилов.

В-третьих, по его словам, еще одно направление в рамках обеспечения сбалансированности бюджета – пересмотр дивидендной политики компаний квазигоссектора.

«Для обеспечения реализации всех мер реагирования предлагается к середине апреля подготовить проект уточнения республиканского бюджета. Аналогичная работа должна быть проведена регионами по оптимизации расходов местных бюджетов», - подчеркнул Алихан Смаилов.



