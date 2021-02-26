В Казахстане презентована энциклопедия врачей «Герои среди нас»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане был презентован новый проект по созданию уникальной энциклопедии white book врачей «Герои среди нас!», посвященный 30-летию Независимости Казахстана. В мероприятии принял участие министр здравоохранения РК Алексей Цой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ходе своего выступления глава Минздрава отметил, что проект очень важен и несет огромную ценность для всего медицинского сообщества страны. Это возможность для всего казахстанского общества выразить почет всем профессионалам своего дела.

«Энциклопедия самоотверженного труда наших сильнейших врачей, боровшихся на передовой с невидимым врагом, это лишь малая толика нашей благодарности и признания, что мы можем выразить от имени народа», - сказал министр.

«Перед лицом глобальной опасности, охватившей весь мир пандемии, именно беззаветное служение медицинских работников своей профессии позволили выдержать чрезвычайно сложный период, выстоять во имя спасения жизни пациентов. Казахстанские врачи внесли огромный вклад в борьбу с пандемией и по сей день самоотверженно стоят на защите здоровья наших граждан. Уверен, что их героизм останется в памяти многих будущих поколений. История будет хранить страницы этой книги, которая станет напоминанием истинных ценностей, которые сплотили весь наш казахстанский народ», - добавил А.Цой.

Он напомнил, что сегодня перед обществом стоит важная задача – поднять статус врачей и вернуть былой престиж медицинской профессии. Пандемия стала большим мерилом отношения к медикам, заставила заново пересмотреть роль профессии врача.

«Мы все помним, в каких труднейших условиях работали наши инфекционисты и все другие медики. Несмотря на сильное физическое и моральное напряжение, усталость, длительную разлуку с семьями и близкими, они это выдержали, они достойно вышли с самого длинного в своей жизни дежурства, самого страшного и опасного. Все это заслуживает нашего глубокого признания и бесконечной благодарности», - добавил А. Цой.

Отметим, за 30 лет Независимости казахстанская медицина сумела выйти на путь динамичного развития и вырастить целую плеяду сильнейших профессионалов, под руководством которых сегодня трудятся тысячи доблестных людей в белых халатах и за которыми идут без доли сомнения.

К 30-летию Независимости Республики Казахстан к публикации готовится white book врачей «Герои среди нас!». Цель издания – выражение почета медицинским работникам, а также популяризация геройского труда врачей, которые под девизом «Мы вместе!» первыми встали во время пандемии на защиту здоровья граждан.