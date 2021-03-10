В Казахстане презентовали новую телевизионную платформу «ТВ+»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня компания «Казахтелеком» презентовала свою телевизионную платформу «ТВ+», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Крупнейший телеком-оператор страны презентовал услугу телевещания нового поколения по технологии IPTV, которая позволит казахстанцам управлять эфиром в своем доме и одновременно просматривать разные передачи с нескольких гаджетов. Телевизионная платформа «ТВ+» от «Казахтелеком» разработана на базе нового современного гибридного комплекса IPTV/OTT. Два эти стандарта - IPTV и OTT по отдельности обладают целым набором уникальных качеств, их объединение на одной площадке дает абоненту возможность «вручную» формировать собственный, уникальный и оптимальный ТВ-пакет.

Возможностями платформы «ТВ+» могут не только абоненты «Казахтелеком», но и пользователи других операторов. Для этого достаточно иметь доступ к интернету, установить специальное приложение «ТВ+» и смотреть порядка 170 каналов, десятки тысяч фильмов и сериалов, причем качество контента автоматически адаптируется под любые скорости интернета. Стоимость тарифного плана начинается от 1700 тенге в месяц.

На презентации уникальной платформы присутствовали председатель правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов, министр информации и общественного развития Аида Балаева, председатель правления «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев.

Выступая с приветственной речью, Куанышбек Есекеев отметил, что полгода готовили технические сервера к запуску телеплатформы и долго тестировали приложение.

«Для нас это большой праздник. Казахтелеком в последние десятилетия идет в мир телевидения. Мы очень активно начали развиваться. На текущий момент являемся большим игроком. Телевидение меняется. Наша задача в этом году состояла в том, чтобы предоставить аудитории новое телевидение. Мы полгода готовились, готовили сервера, технические мероприятия и инфраструктуру, которая отдельно позволяет создавать такой большой сервис», - сказал глава Казахтелекома.

Председатель правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов отметил, что является одним из первых пользователей телевизионной платформы «ТВ+».

«Для меня, как потребителя, вызывает большой интерес. Платформа практичная. Если не успел посмотреть, что творится в мире политики, бизнеса, можно вернуться к любой передаче. Это очень интересная платформа с очень хорошим контентом. Примечательно, что продукт разработан исключительно нашими казахстанскими специалистами. Это очень важно и говорит о том, что наши компании могут разрабатывать масштабные высокотехнологичные проекты, с чем я бы хотел поздравить Казахтелеком. Думаю, продукт будет востребован в нашей стране, а количество пользователей будет с каждым днем увеличиваться», - выразил пожелания Ахметжан Есимов.

В компании «Казахтелеком» отметили, что появление востребованной, интерактивной ТВ-площадки в стране даст толчок развитию казахстанского контента. Компания уже начала формирование собственной контент-площадки. В обойму телевизионной платформы вошла обширная библиотека «Сделано в Казахстане»: подборка казахстанских фильмов и передач, реализованная специально для «ТВ+» от «Казахтелеком».

На платформе «ТВ+» со временем смогут размещаться отечественные сериалы и фильмы, ток-шоу или подкасты, которые сделаны отечественным производителем.