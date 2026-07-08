В Казахстане пресекли 392 попытки незаконного вывоза ГСМ

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК усилил контроль за перемещением нефтепродуктов через государственную границу, передает Kazinform.

С начала проведения усиленных проверок пресечено 392 факта незаконного вывоза горюче-смазочных материалов общим объемом более 16 тысяч литров.

Как сообщили в КГД, работа проводится во исполнение поручений Премьер-министра Республики Казахстан и направлена на пресечение незаконного вывоза ГСМ, защиту внутреннего рынка и обеспечение соблюдения требований законодательства.

Фото: Комитет государственных доходов Министерства финансов РК

Контроль осуществляется на автомобильных пунктах пропуска через государственную границу, а также мобильными группами в приграничных районах по маршрутам движения транспортных средств.

Одновременно проводится ежедневный мониторинг внутреннего рынка, включая анализ объемов реализации топлива на автозаправочных станциях и деятельности мини-нефтеперерабатывающих заводов.

С начала усиления контроля мобильные группы проверили 122 автоцистерны. В отдельных случаях проводился отбор проб и образцов топлива для проведения экспертиз.

Фото: Комитет государственных доходов Министерства финансов РК

По данным КГД, в большинстве случаев попытки незаконного вывоза топлива осуществлялись с использованием специально оборудованных дополнительных баков и топливных канистр.

В частности, 6 июля на автомобильном пункте пропуска «Сырым» в Западно-Казахстанской области была предотвращена попытка вывоза 1,2 тысячи литров дизельного топлива, скрытого в дополнительно установленном баке грузового автомобиля.

Фото: Комитет государственных доходов Министерства финансов РК

8 июля в Павлодарской области мобильная группа в Железинском районе на автодороге в направлении пункта пропуска «Урлютобе» задержала транспортное средство, перевозившее более 4 тысяч литров бензина без товаросопроводительных документов.

Для координации работы председатель КГД Жандос Дуйсембиев совершил рабочий выезд на казахстанско-узбекский участок государственной границы. В ходе поездки была оценена организация контрольных мероприятий и поставлены задачи по дальнейшему усилению контроля.

Фото: Комитет государственных доходов Министерства финансов РК

Кроме того, в рамках реализации Дорожной карты по итогам анализа деятельности приграничных автозаправочных станций и мини-нефтеперерабатывающих заводов назначено 103 хронометражных обследования. Также продолжается проведение других проверочных мероприятий.

В КГД сообщили, что работа по пресечению незаконного вывоза горюче-смазочных материалов, защите экономических интересов государства и обеспечению прозрачности перемещения товаров через границу будет продолжена.