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В Казахстане предложили утвердить День студентов

Автор:  
Арайлым Мұрат
11 Марта 2022, 15:04
В Казахстане предложили утвердить День студентов

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На очередном заседании Совета ректоров организаций высшего и (или) послевузовского образования РК было озвучено предложение об утверждении 5 сентября Дня студентов Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На повестке дня заседания обсуждены задачи развития высшего образования в условиях общественно-политических и социально-экономических реформ в стране.

«Предлагаю поднять вопрос об утверждении Дня студентов Казахстана Указом Президента РК. У нас нет такой даты. 5 сентября отмечается день рождения известного казахского просветителя, педагога Ахмета Байтурсынулы. Поэтому предлагаю утвердить 5 сентября Днем студентов Казахстана», - сказал ректор ЕНУ имени Л. Н. Гумилева Ерлан Сыдыков.

Также им было озвучено предложение о формировании национальной программы «Наставник» по проведению студенческих курсов с выдающимися специалистами, учеными, мастерами искусства и спорта.

В ходе заседания Ерлан Сыдыков предложил рассмотреть вопрос о ребрендинге студенческих организаций, создать Союз студентов Казахстана в новом формате.

Участники мероприятия также рассмотрели вопросы модернизации высшего образования в контексте концепции «Новый Казахстан».

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