В Казахстане предложили сократить срок действия детского паспорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане предлагается сократить срок действия детского паспорта. Об этом сообщил депутат Мажилиса, член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Ерлан Смайлов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такую поправку предлагается внести в инициированный депутатами Парламента законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в области миграции населения».

«Учитывая международный опыт по выдаче детских паспортов, учитывая их быстро меняющуюся внешность, предлагается сократить срок действия детского паспорта до 5 лет для детей до 12 лет. То есть, для детей в возрасте до 12 лет паспорт будет действовать 5 лет. А для тех, кто старше 12 и до 16 лет, учитывая, что внешность уже наиболее сформировавшееся, срок паспорта остается прежним - 10 лет», - пояснил депутат.

При этом, как отметил спикер, предлагается снизить госпошлину за паспорта.

«Мы понимаем, что для населения эта норма будет затратная, для тех, кто выезжает с детьми, поэтому мы предлагаем снизить госпошлину за паспорта, выдаваемые несовершеннолетним с 8 МРП (23 336 тенге) до 4 МРП (11 668 тенге). То есть, мы идем навстречу интересам населения, одновременно увеличивая частоту смены паспорта, в два раза практически снижая стоимость паспорта», - пояснил Ерлан Смайлов.

По статистике, как отметил депутат, ежегодно граждане оформляется порядка 600-700 тысяч паспортов, из которых до 20% - это паспорта, которые оформляются на детей. «За пять лет у нас оформлено было чуть более 3 млн паспортов, и 610 тысяч - это детские паспорта», - добавил он.